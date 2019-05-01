حريق في مبنى من 3 طوابق بمدينة الخبر

جدة - عمرو شويل الخبر - الخليج 365:

اندلع حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، اليوم، بمجينة الخبر، وانحصر الحريق في غرفة واحدة داخل المبني.

وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي نجم عنه إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.