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الان تتابع حريق في مبنى من 3 طوابق بمدينة الخبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخبر - الخليج 365:
اندلع حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، اليوم، بمجينة الخبر، وانحصر الحريق في غرفة واحدة داخل المبني.
وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي نجم عنه إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
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