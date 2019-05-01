شكرا لقرائتكم خبر عن العوهلي يفتتح مركز ابتكار جديداً لتسريع التحول الرقمي يدعم رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، مركز الابتكار الجديد في مكتب Oracle في الرياض، خلال حدث ضم جمعاً من كبار الشخصيات والمديرين التنفيذيين.

ويعد أول مركز للابتكار في المملكة العربية السعودية في خطوة تعكس التزامها بدعم الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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ويتولى المركز الجديد مهمة دعم عملية تطبيق أحدث التقنيات الرقمية في إدارة أعمال هيئات القطاع العام والمؤسسات التجارية والأكاديمية، وعلى رأسها تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء.

وقال العوهلي: يشكل التحول الرقمي محوراً أساسياً من صميم رؤية المملكة 2030، وترسخ هذا المحور في ظل كل ما يدور حولنا من تغيير مستمر في الاقتصاد العالمي، وارتفاع زخم مواكبة المملكة للثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن ارتفاع أهمية البيانات التي أصبحت تحمل لقب «نفط العالم الجديد».

وأضاف: «لا شك أن عملية نشر ثقافة التحول الرقمي ستعزز من مسيرة النمو والتطور التي تشهدها المملكة، وستمكن مكونات المجتمع السعودي من جني ثمار الفرص التي يضفيها العصر الرقمي».

وأكد العوهلي حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير مناخ تعاوني سلس لجميع الأطراف الداعمة لمساعي المملكة لأن تصبح المركز الرقمي الأكبر في المنطقة.