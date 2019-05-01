شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء العالمي» يزور مشروع مركز الملك سلمان لتحسين سبل العيش في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

زار وفد من برنامج الغذاء العالمي في مدينة المكلا أمس (الثلاثاء)، مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش في اليمن.

واطلع الوفد الزائر على أبرز أنشطة المشروع التي عمل على تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

واستعرض مدير مشروع تحسين سبل العيش في اليمن المهندس هادي باجبير شرحاً مفصلاً عن المشروع وقطاعاته المختلفة، والآليات التي اعتمدها في اختيار المستفيدين، وتحديد مناطق الاحتياج، ومدى الاهتمام الذي حققه على المستويين المحلي والدولي.

وقدم ضابط القطاعات بالمشروع نبذة مختصرة عن القطاعات الثلاثة الرئيسة للمشروع وهي قطاع النقد مقابل العمل، والقطاع السمكي والزراعي، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، موضحاً نسبة الاحتياج الكبيرة في المحافظات المستهدفة.