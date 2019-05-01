شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يعلن تشغيل مطار نجران بداية رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أعلن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تشغيل مطار نجران مع بداية شهر رمضان، بعد توقف الرحلات المجدولة لأكثر من أربع سنوات.

وعبر الأمير تركي بن هذلول عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد صدور الموافقة على تشغيل المطار، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتي تقديرا من القيادة لظروف أهالي وسكّان منطقة نجران الذين كانوا يغادرون إلى مناطق المملكة المختلفة عن طريق مطار أبها، لافتا إلى أن المرضى وكبار السن هم الفئة التي ستستفيد من إعادة تشغيل المطار، وهو ما وضعته القيادة بعين الاعتبار.

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وأكد الأمير تركي بن هذلول أن هذه اللفتة من القيادة دليل على أن القيادة تتلمس دائما حاجات المواطن وهمومه وتعمل على تلبيتها في كل زمان ومكان.

من جهتهم، أكد عدد من المواطنين أن هذه اللفتة من القيادة أدخلت البهجة والسرور في نفوس أهالي وسكّان المنطقة، الذين ترقبوا طوال الفترة الماضية تشغيل المطار، الذي يعد واحداً من أجمل مطارات المملكة، ورفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تؤكد الحرص على تخفيف معاناتهم في السفر عن طريق مطار أبها.

وعلمت "الخليج 365"، أن الأجهزة المعنية بالمطار أكملت استعداداتها لاستقبال الرحلات المجدولة، وفق تنسيق متقن لضمان سير العمل بيسر وسهولة.