شكرا لقرائتكم خبر عن «الهدا»: ضبط 37 جالوناً من التوت المغشوش وأغذية رمضانية في طريقها إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

اتلفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لتر) من عصير التوت مجهول المصدر، والذي تم نقله بطريقة غير صحية عبر مركبة غير مخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضه للتلف.

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وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم ضبط المركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية اخرى، في طريقها الى مدينة جدة، وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمينة، وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني.

وبينت الوكالة أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كافة الشركاء، وذلك لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الاشرافية.

واشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الاقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحلات بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابياً على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.