شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بسبب مضاربة في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة عسير بحق/ عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل/ سعيد بن مسفر بن معيض الوادعي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين في رقبته ما أدى لوفاته بسبب مضاربة وقعت بينهما.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة أبها بمنطقة عسير.