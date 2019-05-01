«الشؤون الإسلامية» تخصص الرقم «1933» للشكاوى والملاحظات والاقتراحات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم مركز الاتصال الموحد لتلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات (1933)، وذلك حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق رضا المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن أيام العمل طوال أيام الأسبوع، وأوقات العمل من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء من يوم السبت إلى الخميس، وفي يوم الجمعة من 1 ظهرا حتى 11 مساء.



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