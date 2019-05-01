طبيبان سعوديان يحصلان على براءة اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح طبيبان سعوديان في اختراع جهاز للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يصيب الحجاج والمعتمرين والعاملين تحت أشعة الشمس, حيث استفادا من تجربتهما العملية بمواسم الحج بوزارة الصحة في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

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وأوضح الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير, أن الفكرة انطلقت من التعامل المباشر مع المصابين بالإجهاد الحراري, الذين تكون حالتهم في درجة كبير من الإعياء تصل إلى فقد الوعي ناتجة من حالات الضربات الحرارية, إذ يتعامل الفريق الطبي والفني مع المصاب عن طريق الجهاز لكي يصل المصاب إلى درجة الوعي الطبيعي وعودة علاماته الحيوية الجسدية إلى المستوى الطبيعي وذلك خلال فتره وجيزة جدًا وبطريقه آمنة على المصاب وعلى الفريق الطبي والفني.

من جانبه بين الدكتور نادر بن حمزة مطير, أن آلية وتقنية الجهاز تسهم في دقة التحكم في العمل الطبي والخطة الطبية التي تساعد على تقديم أفضل خدمة طبية للمصاب بإذن الله من خلال آليات وبرامج وطرق تصب في سلامة وصحة المصاب بشكل آمن وسريع.

وأفاد أن جميع مكونات الجهاز قابلة للتعقيم ولاتنقل العدوى وأنه في أقل من عشرة دقائق يمكن أن يتم تجهيز الجهاز لاستقبال المصاب التالي مع إمكانية الاستفادة منه في أي موقع أو مكان دون وجود أي عوائق بإذن الله