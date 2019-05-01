الأرصاد تنبه بهطول أمطار على المحافظات الشرقية بمنطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل "الطائف وتربة والخرمة وميسان وظلم، والأجزاء المجاورة"، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الغد.
بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني "www.998.gov.sa"، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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