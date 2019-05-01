، دخلا منطقة بوشهر "بالخطأ".. إيران تفرج عن الكويتيين "الخرافي" و"العليان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - محتجزان منذ فجر الأحد الماضي

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن شابين كويتيين بعد احتجازهما والتحقيق معهما؛ بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة بوشهر "عن طريق الخطأ".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر دبلوماسية أن السلطات الإيرانية أبلغت الكويت بالإفراج عن الشابين الكويتيين المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان بعد التحقيق معهما في منطقة بوشهر الإيرانية، فترة دامت من فجر الأحد الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتوقعت المصادر تسلّم الشابين من قبل أفراد طاقم السفارة الكويتية اليوم، على أن يصلا إلى الكويت غداً الخميس بإذن الله.