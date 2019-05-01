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أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن شابين كويتيين بعد احتجازهما والتحقيق معهما؛ بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة بوشهر "عن طريق الخطأ".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر دبلوماسية أن السلطات الإيرانية أبلغت الكويت بالإفراج عن الشابين الكويتيين المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان بعد التحقيق معهما في منطقة بوشهر الإيرانية، فترة دامت من فجر الأحد الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.
وتوقعت المصادر تسلّم الشابين من قبل أفراد طاقم السفارة الكويتية اليوم، على أن يصلا إلى الكويت غداً الخميس بإذن الله.
دخلا منطقة بوشهر "بالخطأ".. إيران تفرج عن الكويتيين "الخرافي" و"العليان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن شابين كويتيين بعد احتجازهما والتحقيق معهما؛ بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة بوشهر "عن طريق الخطأ".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر دبلوماسية أن السلطات الإيرانية أبلغت الكويت بالإفراج عن الشابين الكويتيين المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان بعد التحقيق معهما في منطقة بوشهر الإيرانية، فترة دامت من فجر الأحد الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.
وتوقعت المصادر تسلّم الشابين من قبل أفراد طاقم السفارة الكويتية اليوم، على أن يصلا إلى الكويت غداً الخميس بإذن الله.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
02:45 PM
محتجزان منذ فجر الأحد الماضي
أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن شابين كويتيين بعد احتجازهما والتحقيق معهما؛ بسبب دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة بوشهر "عن طريق الخطأ".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر دبلوماسية أن السلطات الإيرانية أبلغت الكويت بالإفراج عن الشابين الكويتيين المحتجزين عدنان الخرافي، وفهد العليان بعد التحقيق معهما في منطقة بوشهر الإيرانية، فترة دامت من فجر الأحد الماضي حتى صباح اليوم الأربعاء.
وتوقعت المصادر تسلّم الشابين من قبل أفراد طاقم السفارة الكويتية اليوم، على أن يصلا إلى الكويت غداً الخميس بإذن الله.
، دخلا منطقة بوشهر "بالخطأ".. إيران تفرج عن الكويتيين "الخرافي" و"العليان" ،
المصدر : الخليج 365
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