، "أمانة الرياض" توضّح حقيقة الجَمل النافق في مسلخ القويعية وتتوعد بمحاسبة مصوّر المقطع ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّهت ‫أمانة منطقة الرياض، بعدم صحة ما تم تداوله من معلومات في مقطع بشأن وجود جمل نافق سيَجري تقطيعه في مسلخ بلدية محافظة القويعية.

وأوضحت أنه تم إحضار جَمل حي حصل له وقوع وانكسار بقدمه، وبعد إحضاره بفترة نفَق الجمل وفي طور بدء قيام الجهة المختصة ببلدية المحافظة بإجراءات التخلص المعتادة منه وإتلافه، تم تصوير المقطع من قِبَل أحد الأشخاص وذكر فيه معلومات مضللة دون التحقق.

وقالت: تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لمحاسبته حسب ما تقضي به التعليمات ‫وعليه جرى التنويه.