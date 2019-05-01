، أبها .. القصاص من سعودي أنهى مضاربة مع آخر بطعنة سكين في رقبته ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية" نفّذت الحكم وأصدرت بياناً تفصيلياً بالواقعة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، في أبها حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي أقدم على قتل آخر وذلك بطعنه بسكين في رقبته؛ مما أدّى إلى وفاته بسبب مضاربة وقعت بينهما.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة عسير.

وقالت "الداخلية": قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضافت: أقدم عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي "سعودي الجنسية"، على قتل سعيد بن مسفر بن معيض الوادعي "سعودي الجنسية"، وذلك بطعنه بسكين في رقبته مما أدى إلى وفاته بسبب مضاربة وقعت بينهما.

وأردفت: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي "سعودي الجنسية"، اليوم الأربعاء 26 / 8 / 1440هـ، في مدينة أبها بمنطقة عسير.

واختتم البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.