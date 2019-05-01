محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بترقية المهندس صالح سعد الغامدي من منسوبي بلدية صامطة على المرتبة الحادية عشرة. ورفع المهندس "الغامدي" الشكر والتقدير لأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ورئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري، على الدعم اللامحدد الذي يقدمانه للرقيّ بالخدمات البلدية بمحافظة صامطة؛ داعيًا الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه. "الغامدي" للمرتبة الـ11 ببلدية صامطة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01 صدر قرار بترقية المهندس صالح سعد الغامدي من منسوبي بلدية صامطة على المرتبة الحادية عشرة. ورفع المهندس "الغامدي" الشكر والتقدير لأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ورئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري، على الدعم اللامحدد الذي يقدمانه للرقيّ بالخدمات البلدية بمحافظة صامطة؛ داعيًا الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه. Advertisements 01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440 01:47 PM صدر قرار بترقية المهندس صالح سعد الغامدي من منسوبي بلدية صامطة على المرتبة الحادية عشرة. ورفع المهندس "الغامدي" الشكر والتقدير لأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ورئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري، على الدعم اللامحدد الذي يقدمانه للرقيّ بالخدمات البلدية بمحافظة صامطة؛ داعيًا الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه. ، "الغامدي" للمرتبة الـ11 ببلدية صامطة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الغامدي" للمرتبة الـ11 ببلدية صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.