، الشرقية.. "الأمر بالمعروف" تستعدّ لرمضان والإجازة بخطة ميدانية وتوعوية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، خطته التشغيلية على المستوى الميداني والتوعوي لموسم شهر رمضان والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠، بتكثيف عدد من الأعضاء الميدانيين في الفترتين الصباحية والمسائية.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على التركيز بتغطية العمل في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وعلى بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدًا بالدعم المستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -وفقهما الله- وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهم الله.
الشرقية.. "الأمر بالمعروف" تستعدّ لرمضان والإجازة بخطة ميدانية وتوعويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، خطته التشغيلية على المستوى الميداني والتوعوي لموسم شهر رمضان والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠، بتكثيف عدد من الأعضاء الميدانيين في الفترتين الصباحية والمسائية.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على التركيز بتغطية العمل في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وعلى بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدًا بالدعم المستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -وفقهما الله- وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهم الله.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
01:47 PM
أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، خطته التشغيلية على المستوى الميداني والتوعوي لموسم شهر رمضان والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠، بتكثيف عدد من الأعضاء الميدانيين في الفترتين الصباحية والمسائية.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على التركيز بتغطية العمل في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وعلى بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدًا بالدعم المستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -وفقهما الله- وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهم الله.
، الشرقية.. "الأمر بالمعروف" تستعدّ لرمضان والإجازة بخطة ميدانية وتوعوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية.. "الأمر بالمعروف" تستعدّ لرمضان والإجازة بخطة ميدانية وتوعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.