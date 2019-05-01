، الشرقية.. "الأمر بالمعروف" تستعدّ لرمضان والإجازة بخطة ميدانية وتوعوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، خطته التشغيلية على المستوى الميداني والتوعوي لموسم شهر رمضان والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠، بتكثيف عدد من الأعضاء الميدانيين في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على التركيز بتغطية العمل في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وعلى بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة؛ مشيدًا بالدعم المستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -وفقهما الله- وبمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهم الله.