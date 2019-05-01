، "السياحة" تعلن منصّة وطنية إلكترونية لربط دور الإيواء بالهيئة ،

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وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب؛ باعتماد مشروع تطوير منصّة إلكترونية وطنية للربط مع جميع الفنادق والشقق الفندقية في المملكة؛ لتقدم معلومات فورية دقيقة عبر استخدام التقنيات الحديثة لإثراء بنية القطاع السياحي.
وتنسجم هذه المنصّة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تتسق مع توجهات المملكة بتطوير التقنية واستخدامها لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات.
وبدأ العمل على المنصة الوطنية، بعد دراسة واستطلاع أفضل الممارسات العالمية في الرصد السياحي لتحقيق نموذج سعودي رائد في العمل؛ لضمان توفير رصد شامل وتلقائي للبيانات يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للضيوف.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، للحصول على هذه البيانات بهدف إثراء ودعم مركز المعلومات السياحية التابع للهيئة بشكل شامل ونوعيّ والتركيز على موثوقية ودقّة البيانات التي يتضمّنها، حيث يكون المرجع الرئيس لصناعة القرار.
ومن المأمول أن تسهم هذه البيانات الدقيقة في أعمال التحليل والتنبؤ والمعلومات، وكذلك إعداد البحوث والدراسات السياحية ونشرها وتقديمها للشركاء، للمساهمة في عملية تطوير السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وستسبق إطلاق المنصّة المقرر خلال شهر أغسطس المقبل ورش عمل وتدريب للمنشآت ومزوّدي خدمات الأنظمة اللازمة لضمان تأهيل القطاع للتعامل مع هذه المنصّة بشكل احترافي.
وستمكن هذه المنصة هيئة السياحة من متابعة قطاع الإيواء والحصول على بيانات دقيقة وآنية تسهم في تحسين ورفع جودة الخطط الهادفة لسد الثغرات في القطاع وتطويره.
"السياحة" تعلن منصّة وطنية إلكترونية لربط دور الإيواء بالهيئةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب؛ باعتماد مشروع تطوير منصّة إلكترونية وطنية للربط مع جميع الفنادق والشقق الفندقية في المملكة؛ لتقدم معلومات فورية دقيقة عبر استخدام التقنيات الحديثة لإثراء بنية القطاع السياحي.
وتنسجم هذه المنصّة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تتسق مع توجهات المملكة بتطوير التقنية واستخدامها لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات.
وبدأ العمل على المنصة الوطنية، بعد دراسة واستطلاع أفضل الممارسات العالمية في الرصد السياحي لتحقيق نموذج سعودي رائد في العمل؛ لضمان توفير رصد شامل وتلقائي للبيانات يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للضيوف.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، للحصول على هذه البيانات بهدف إثراء ودعم مركز المعلومات السياحية التابع للهيئة بشكل شامل ونوعيّ والتركيز على موثوقية ودقّة البيانات التي يتضمّنها، حيث يكون المرجع الرئيس لصناعة القرار.
ومن المأمول أن تسهم هذه البيانات الدقيقة في أعمال التحليل والتنبؤ والمعلومات، وكذلك إعداد البحوث والدراسات السياحية ونشرها وتقديمها للشركاء، للمساهمة في عملية تطوير السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وستسبق إطلاق المنصّة المقرر خلال شهر أغسطس المقبل ورش عمل وتدريب للمنشآت ومزوّدي خدمات الأنظمة اللازمة لضمان تأهيل القطاع للتعامل مع هذه المنصّة بشكل احترافي.
وستمكن هذه المنصة هيئة السياحة من متابعة قطاع الإيواء والحصول على بيانات دقيقة وآنية تسهم في تحسين ورفع جودة الخطط الهادفة لسد الثغرات في القطاع وتطويره.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
01:41 PM
تتسق مع توجهات المملكة بتطوير التقنية واستخدامها لتسهيل الأعمال
وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب؛ باعتماد مشروع تطوير منصّة إلكترونية وطنية للربط مع جميع الفنادق والشقق الفندقية في المملكة؛ لتقدم معلومات فورية دقيقة عبر استخدام التقنيات الحديثة لإثراء بنية القطاع السياحي.
وتنسجم هذه المنصّة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تتسق مع توجهات المملكة بتطوير التقنية واستخدامها لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات.
وبدأ العمل على المنصة الوطنية، بعد دراسة واستطلاع أفضل الممارسات العالمية في الرصد السياحي لتحقيق نموذج سعودي رائد في العمل؛ لضمان توفير رصد شامل وتلقائي للبيانات يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للضيوف.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، للحصول على هذه البيانات بهدف إثراء ودعم مركز المعلومات السياحية التابع للهيئة بشكل شامل ونوعيّ والتركيز على موثوقية ودقّة البيانات التي يتضمّنها، حيث يكون المرجع الرئيس لصناعة القرار.
ومن المأمول أن تسهم هذه البيانات الدقيقة في أعمال التحليل والتنبؤ والمعلومات، وكذلك إعداد البحوث والدراسات السياحية ونشرها وتقديمها للشركاء، للمساهمة في عملية تطوير السياحة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وستسبق إطلاق المنصّة المقرر خلال شهر أغسطس المقبل ورش عمل وتدريب للمنشآت ومزوّدي خدمات الأنظمة اللازمة لضمان تأهيل القطاع للتعامل مع هذه المنصّة بشكل احترافي.
وستمكن هذه المنصة هيئة السياحة من متابعة قطاع الإيواء والحصول على بيانات دقيقة وآنية تسهم في تحسين ورفع جودة الخطط الهادفة لسد الثغرات في القطاع وتطويره.
، "السياحة" تعلن منصّة وطنية إلكترونية لربط دور الإيواء بالهيئة ،
المصدر : الخليج 365
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