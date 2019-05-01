، للمرة الثالثة.. المملكة تستضيف نجوم المصارعة في WWE ،

محمد بن مسعود - الدمام - النزالات ستقام في جدة.. والموعد 7 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافتها حدثًا كبيرًا في عالم المصارعة خلال الشهر المقبل.

وقالت الهيئة في تغريدة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرًا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، الساعة 8 مساءً".

‏وأضافت: سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.