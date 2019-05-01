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أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافتها حدثًا كبيرًا في عالم المصارعة خلال الشهر المقبل.
وقالت الهيئة في تغريدة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرًا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، الساعة 8 مساءً".
وأضافت: سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.
للمرة الثالثة.. المملكة تستضيف نجوم المصارعة في WWEصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافتها حدثًا كبيرًا في عالم المصارعة خلال الشهر المقبل.
وقالت الهيئة في تغريدة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرًا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، الساعة 8 مساءً".
وأضافت: سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
02:04 PM
النزالات ستقام في جدة.. والموعد 7 يونيو
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافتها حدثًا كبيرًا في عالم المصارعة خلال الشهر المقبل.
وقالت الهيئة في تغريدة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرًا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، الساعة 8 مساءً".
وأضافت: سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.
، للمرة الثالثة.. المملكة تستضيف نجوم المصارعة في WWE ،
المصدر : الخليج 365
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