الآن جدول صرف الرواتب الجديد 1440 بالهجري والميلادي : موعد صرف الراتب.. توقيت نزول راتب شعبان 1440...

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ننشر لكم موعد صرف الراتب هو ما يشغل بال جميع الموظفين في المملكة السعودية الآن، كما حددتها وزارة المالية سابقاً، وهي اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، حيث قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي باعتماد طريقة صرف الراتب تبعاً للأبراج الشمسية.
وتتبع المملكة العربية السعودية نظامًا خاص بها في صرف الرواتب للعاملين بالمملكة، وهو أنها تقوم بصرف الرواتب على حسب الأبراج الشمسية، وجاء هذا القرار انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على الاقتصاد في الميزانية، والحرص على الفكر الاقتصادي مواكبةً للتطورات على مستوى العالم وهذا من الناحية الاقتصادية، وكذلك من مبدأ المملكة في الإصلاح الشامل بحلول 2030.
وقد أوضحت وزارة المالية، سبب تحويل طريقة صرف الرواتب من الطريقة القديمة حسب الشهور الهجرية، وتحويله إلي طريقة الأبراج الشمسية، هو ملائمة هذه الطريقة لمواعيد صرف الرواتب وتوقيت السنه المالية والتي تبدأ كل عام في شهر يناير/كانون الثاني.
والجدير بالذكر أن هذا التغير في طريقه صرف الرواتب، جاء بعد أصدار الأوامر الملكية من المقام السامي، في شهر سبتمبر الماضي بجانب أصدار مرسوم بخفض الرواتب الخاصة بالوزراء، وأيضا حفض عدد المزايا والمكافآت التي يحصل عليها جميع موظفي المملكة، وهذا بسبب ما تمر به المملكة الآن من ظروف انخفاض عائدات النفط.
جدول مواعيد صرف الرواتب 1440هـ
|راتب شهر جمادى الأولى (راتب شهر فبراير)
الثلاثاء 1439/06/11هـ الموافق 2018/02/27م
|راتب شهر جمادى الأخرة (راتب شهر مارس)
الثلاثاء 1439/07/10هـ الموافق 2018/03/27م
|راتب شهر رجب (راتب شهر ابريل)
الخميس 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م
|راتب شهر شعبان (راتب شهر مايو)
الأحد 1439/09/12هـ الموافق 2018/05/27م
|راتب شهر رمضان (راتب شهر يونيو)
الأربعاء 1439/10/13هـ الموافق 2018/06/27م
|راتب شهر شوال (راتب شهر يوليو )
الخميس 1439/11/13هـ الموافق 2018/07/27م
|راتب شهر ذى القعدة (راتب شهر أغسطس)
الاثنين 1439/11/16هـ الموافق 2018/08/27م
|راتب شهر ذى القعدة (راتب شهر أغسطس)
الاثنين 1439/11/16هـ الموافق 2018/08/27م
|راتب شهر صفر (راتب شهر أكتوبر)
الأحد 19 صفر 1440 هجريًا الموافق 28 أكتوبر 2018 م.
|راتب شهر ربيع الأول (راتب شهر نوفمبر)
الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440 27 نوفمبر 2018
|راتب شهر ربيع الثاني (راتب شهر ديسمبر)
الخميس 20 ربيع الثاني 1440- 27 ديسمبر 2018
|راتب شهر شعبان (راتب شهر أبريل)
الأحد 28 أبريل 2019
جدول الرواتب الجديد | مواعيد نزول رواتب 1440 – موعد صرف الرواتب بالأبراج
جدول صرف الرواتب ميلادي وهجري
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|السبت
|10 جمادي الأولي 1439هـ
|27 يناير 2018
|الثلاثاء
|11 جمادي الأخرة 1439هـ
|27 فبراير 2018
|الثلاثاء
|10 رجب 1439هـ
|27 مارس 2018
|الخميس
|10 شعبان 1439هـ
|26 أبريل 2018
|الأحد
|11 رمضان 1439هـ
|27 مايو 2018
|الأربعاء
|13 شوال 1439هـ
|27 يونيو 2018
|الخميس
|13 ذو القعدة 1439هـ
|26 يوليو 2018
|الاثنين
|16 ذي الحجة 1439هـ
|27 أغسطس 2018
|الخميس
|17 محرم 1439هـ
|27 سبتمبر 2018
|الأحد
|19 صفر 1440هـ
|28 أكتوبر 2018
|الثلاثاء
|19 ربيع الأول 1440هـ
|27 نوفمبر 2018
|الخميس
|20 ربيع الثاني 1440هـ
|27 ديسمبر 2018
تبعاً للخطة الزمنية الموضوعة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والتى تعتمد على الصرف بالتاريخ الميلادي، فإنه يتم صرف رواتب شعبان 1440الأحد الذي يوافق 28-4-2019 م.
تاريخ صرف أبريل 2019
يتساءل الكثير من الموظفين داخل المملكة السعودية عن موعد نزول رواتب شعبان 1440 هـ، والتى من المقرر صرفها طبقا لجدول صرف الرواتب، المرفق بالاعلى والذي تبين فيه موعد إيداع الرواتب للشهر الجاري بتاريخ 28 من الشهر الميلادي ، هجرياً، طبقا للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، ومن خلال موقعنا دليل مصر نتابع معكم جدول صرف الرواتب في السعودية.
مواعيد صرف فواتير الخدمات
طبقا للأمر الملكي للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين فقد تقرر توحيد مواعيد فواتير الخدمات ليكون فترة سدادها خلال الأسبوع الأول بعد صرف الرواتب للموظفين طبقا لجدول صرف الرواتب المعلن بالاعلي ويتم سداد فواتير الكهرباء والماء والغاز طبقا للتواريخ والمواعيد المحددة فقط.