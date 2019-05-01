الآن جدول صرف الرواتب الجديد 1440 بالهجري والميلادي : موعد صرف الراتب.. توقيت نزول راتب شعبان 1440...

ننشر لكم موعد صرف الراتب هو ما يشغل بال جميع الموظفين في المملكة السعودية الآن، كما حددتها وزارة المالية سابقاً، وهي اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، حيث قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي باعتماد طريقة صرف الراتب تبعاً للأبراج الشمسية.

وتتبع المملكة العربية السعودية نظامًا خاص بها في صرف الرواتب للعاملين بالمملكة، وهو أنها تقوم بصرف الرواتب على حسب الأبراج الشمسية، وجاء هذا القرار انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على الاقتصاد في الميزانية، والحرص على الفكر الاقتصادي مواكبةً للتطورات على مستوى العالم وهذا من الناحية الاقتصادية، وكذلك من مبدأ المملكة في الإصلاح الشامل بحلول 2030.

وقد أوضحت وزارة المالية، سبب تحويل طريقة صرف الرواتب من الطريقة القديمة حسب الشهور الهجرية، وتحويله إلي طريقة الأبراج الشمسية، هو ملائمة هذه الطريقة لمواعيد صرف الرواتب وتوقيت السنه المالية والتي تبدأ كل عام في شهر يناير/كانون الثاني.

والجدير بالذكر أن هذا التغير في طريقه صرف الرواتب، جاء بعد أصدار الأوامر الملكية من المقام السامي، في شهر سبتمبر الماضي بجانب أصدار مرسوم بخفض الرواتب الخاصة بالوزراء، وأيضا حفض عدد المزايا والمكافآت التي يحصل عليها جميع موظفي المملكة، وهذا بسبب ما تمر به المملكة الآن من ظروف انخفاض عائدات النفط.

جدول مواعيد صرف الرواتب 1440هـ

راتب شهر جمادى الأولى (راتب شهر فبراير)

الثلاثاء 1439/06/11هـ الموافق 2018/02/27م راتب شهر جمادى الأخرة (راتب شهر مارس)

الثلاثاء 1439/07/10هـ الموافق 2018/03/27م راتب شهر رجب (راتب شهر ابريل)

الخميس 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م راتب شهر شعبان (راتب شهر مايو)

الأحد 1439/09/12هـ الموافق 2018/05/27م راتب شهر رمضان (راتب شهر يونيو)

الأربعاء 1439/10/13هـ الموافق 2018/06/27م راتب شهر شوال (راتب شهر يوليو )

الخميس 1439/11/13هـ الموافق 2018/07/27م راتب شهر ذى القعدة (راتب شهر أغسطس)

الاثنين 1439/11/16هـ الموافق 2018/08/27م راتب شهر ذى القعدة (راتب شهر أغسطس)

الاثنين 1439/11/16هـ الموافق 2018/08/27م راتب شهر صفر (راتب شهر أكتوبر) الأحد 19 صفر 1440 هجريًا الموافق 28 أكتوبر 2018 م. راتب شهر ربيع الأول (راتب شهر نوفمبر)

الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440 27 نوفمبر 2018 راتب شهر ربيع الثاني (راتب شهر ديسمبر) الخميس 20 ربيع الثاني 1440- 27 ديسمبر 2018 Advertisements راتب شهر شعبان (راتب شهر أبريل) الأحد 28 أبريل 2019

جدول الرواتب الجديد | مواعيد نزول رواتب 1440 – موعد صرف الرواتب بالأبراج

جدول صرف الرواتب ميلادي وهجري

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي السبت 10 جمادي الأولي 1439هـ 27 يناير 2018 الثلاثاء 11 جمادي الأخرة 1439هـ 27 فبراير 2018 الثلاثاء 10 رجب 1439هـ 27 مارس 2018 الخميس 10 شعبان 1439هـ 26 أبريل 2018 الأحد 11 رمضان 1439هـ 27 مايو 2018 الأربعاء 13 شوال 1439هـ 27 يونيو 2018 الخميس 13 ذو القعدة 1439هـ 26 يوليو 2018 الاثنين 16 ذي الحجة 1439هـ 27 أغسطس 2018 الخميس 17 محرم 1439هـ 27 سبتمبر 2018 الأحد 19 صفر 1440هـ 28 أكتوبر 2018 الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ 27 نوفمبر 2018 الخميس 20 ربيع الثاني 1440هـ 27 ديسمبر 2018

تبعاً للخطة الزمنية الموضوعة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والتى تعتمد على الصرف بالتاريخ الميلادي، فإنه يتم صرف رواتب شعبان 1440الأحد الذي يوافق 28-4-2019 م.

تاريخ صرف أبريل 2019

يتساءل الكثير من الموظفين داخل المملكة السعودية عن موعد نزول رواتب شعبان 1440 هـ، والتى من المقرر صرفها طبقا لجدول صرف الرواتب، المرفق بالاعلى والذي تبين فيه موعد إيداع الرواتب للشهر الجاري بتاريخ 28 من الشهر الميلادي ، هجرياً، طبقا للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، ومن خلال موقعنا دليل مصر نتابع معكم جدول صرف الرواتب في السعودية.

مواعيد صرف فواتير الخدمات

طبقا للأمر الملكي للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين فقد تقرر توحيد مواعيد فواتير الخدمات ليكون فترة سدادها خلال الأسبوع الأول بعد صرف الرواتب للموظفين طبقا لجدول صرف الرواتب المعلن بالاعلي ويتم سداد فواتير الكهرباء والماء والغاز طبقا للتواريخ والمواعيد المحددة فقط.