مسؤول بـ الصحة: سكان المملكة يستخدمون السيارة أكثر مما ينبغي

قال مستشار وزير الصحة المشرف العام على مركز تعزيز الصحة الدكتور صالح الأنصاري، إن سكان المملكة يستخدمون السيارات أكثر مما ينبغي، حتى في المشاوير القصيرة والقريبة التي لا ينبغي استخدامها فيها.

وطالب الأنصاري وفقاً لـ “الوطن”، بالاستغناء عن السيارة والمشي أو استخدام الدراجات لتعزيز الصحة البدنية، مشيراً إلى أنه بعد تدشين مشروع المترو سيصبح المشي ظاهرة طبيعية لدى السكان ما سيساهم في تقليص الأمراض المزمنة.

وأكد على هامش مبادرة “الرياض العاصمة النشطة”، أن المشي وقيادة الدراجات رياضتان أساسيتان ومهمتان جداً، ستثمران عن نتائج فعالة في تعزيز الصحة.