باحث أمني يكشف سر ظهور مساعد البغدادي في زي سعودي.. وهذا ما يريده تنظيم داعش

كشف الباحث الأمني السعودي، محمد الهدلاء، عن تعمد التنظيم الإرهابي الداعشي استهداف المملكة عن طريق ظهور رجل يرتدي زياً سعودياً في مقطع الفيديو النادر الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعبر سلسلة تغريدات على “تويتر”، أضاف الهدلاء: استمرار لحملة التشويه ضد السعودية ومواطنيها لربط الزي السعودي بداعش. وأن الشخص الذي يقدم الملفات للبغدادي هو قيادي سعودي يتلقى دعم سعودي، وهذا يعيد الذهن لـ أحداث (11سبمتبر ) التي حاولوا إلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية مستدلين بوجود (15) من أصل (19 ) زج بهم المارق حامل لواء الخوارج ابن لادن في عملية تفجير الأبراج الشهيرة أصلهم من السعودية.

وواصل: الكل يعلم وبما فيهم الغرب أن ابن لادن كان يهدف من خلال هذه العملية إلى إحراجنا مع العالم وتوتر علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الحادثة استغلتها وسائل الإعلام الصهيونية للهجوم على السعودية وشعبها، لكن خاب مسعاهم وتصدرت السعودية العالم في مكافحة الإرهاب بنجاح.

وكانت مؤسسة ”الفرقان“ التابعة للتنظيم، نشرت الاثنين، مقطع فيديو مدته 18 دقيقة على تطبيق تيليغرام، ظهر فيه البغدادي للمرة الأولى منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في العام 2014 في جامع النوري الكبير حيث أعلن يومها دولة ”الخلافة“ في العراق والشام تحت إمرته.