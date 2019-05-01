بعد 28 عاماً.. طالب بخميس مشيط يجري عملية جراحية لمعلمه

أجرى الطبيب الجراح محمد الزهراني، عملية جراحية لمعلمه بخميس مشيط، لافتاً إلى أن الأخير يعاني من فتق إربي أيمن، ويرغب في إجرائه بالمنظار الجراحي.

وقال الزهراني إنه كان فرحاً برؤية معلمه بعد 28 عاماً، بينما كان حزيناً لاحتياجه إجراء عملية جراحية، مشيراً إلى أن معلمه كان يدرّس التربية الإسلامية في الصف الثالث الثانوي عام 1991.

وأضاف أنه أثناء العملية لم يستطع إخفاء مشاعره تجاه معلمه، قائلاً: إنه إحساس غريب أثناء العملية، وشعرت بالكي في فؤادي، وتمنيت لأول مرة أن لا يكون مشرط الجراح قادراً على إحداث الجرح.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاعر الطبيب تجاه معلمه، متمنين لهما دوام الصحة والعافية.