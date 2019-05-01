طارق التويجري أبرز المرشحين لرئاسة نادي الهلال السعودي

بات طارق التويجري والذي يشغل حالياً المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي من أبرز المرشحين لتولي رئاسة النادي بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

ووفق وسائل إعلام سعودية فإنه وبناءً على استقالة بن فيصل سيتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري أو أمين عام النادي عبدالله الجربوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة كلفت الأمير محمد بن فيصل برئاسة الهلال خلفاً لسامي الجابر الذي أدار النادي مطلع الموسم، وأقال محمد بن فيصل البرتغالي خيسوس من تدريب وتعاقد مع الكرواتي زوران والذي تراجعت معه النتائج، قبل أن يقيله ويتعاقد مع مدرب الفيصلي شاموسكا.

يأتي ذلك بعد أيام عصيبة مر بها البيت الأزرق إثر تلقي الفريق الأول لكرة القدم الهزائم بشكل متتالٍ، زاد من مخاطر الخروج من الموسم من دون أي بطولة، آخرها فقدانه الصدارة بعد الخسارة أمام التعاون على بعد مباراتين فقط من نهاية مسابقة الدوري.