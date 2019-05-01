الخدمة المدنية تعلن مواعيد العمل في رمضان وبداية إجازة العيد

تبدأ في العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساء..
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، أوقات العمل في رمضان، وحددتها بخمس ساعات يوميًّا.
وقالت الوزارة (عبر حسابها الرسمي على تويتر) إن ساعات العمل اليومية، هي 5 ساعات تبدأ من 10 صباحًا حتى 3 مساء، مشيرة إلى أن إجازة العيد تبدأ من يوم 25 رمضان.
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