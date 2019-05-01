جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات التحويل الخارجي

بدأت جامعة حائل، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التحويل الخارجي إلى الجامعات الأخرى، وذلك حتى 11 مايو الجاري.

وأعلنت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن بعض الملاحظات، قائلةً إنّه سيتم استبعاد الطلبات التي لم يراجع أصحابها في المدة المحددة بعد الموافقة النهائية، ولن يتم السماح بتقديم الطلبات إلا بعد الموافقة على التعهُّد بصحة جميع البيانات المدخلة، ويلزم على الطالب الحضور شخصيًا أو توكيل من ينوب عنه مع إحضار أصل الوكالة الشرعية التي تنص على أنه مخوَّل بإكمال الإجراءات بالنيابة عنه، ويَلزم على الطالبة تقديم الطلب بالقسم النسائي أو توكيل من يلزم بوكالة شرعية تنص على أنه مخوّل بإكمال الإجراءات بالنيابة عنها.

وتتضمّن المستندات المطلوبة صورة شهادة الثانوية العامة وبطاقة الأحوال، وأصل السجل الأكاديمي، وتوصيف المقررات المدروسة في الجامعة الأخرى (موضوعات كل مقرر).

وأوضحت الجامعة أنّه يجب على المتقدّم للتحويل إلى جامعة حائل رفع المستندات من خلال الحساب الذي سيقوم بإنشائه على البوابة، علمًا بأنّ عدم رفع بعض المستندات أو جميعها قد يقلّل من فرص الموافقة على طلب التحويل أو يلغيها.