«الداخلية» تنفذ القصاص في قاتل أمه وشقيقتيه بنجران

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن أدين بقتل والدته وشقيقتيه بمنطقة نجران، وقالت الوزارة (في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية): إنّ المدان طارق بن خميس بن محمد آل سوسان أقدم على قتل والدته فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه؛ منى ودلال، وجميعهم سعوديون، وذلك بإطلاق النار عليهن ما أدّى إلى وفاتهن، ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.

وأضاف البيان أنّ سلطات الأمن تمكَّنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، متابعًا: «لأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًا لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأكّدت «الداخلية»، في ختام البيان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.