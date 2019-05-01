بالصور.. حريق في مستودعين بالرياض.. و«الدفاع المدني» يتدخّل

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر بمنطقة الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ «مدني الرياض تمكّن من إخماد حريق اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر، ولم يُسفر الحادث عن سقوط مصابين»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان «الدفاع المدني» قد حذّر من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، خاصة في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة.

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وكشفت عن أنّ نسبة حوادث حرائق المنازل تمثّل 43% من حوادث الحريق، وأنَّ أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، مؤكدةً أنَّ معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال؛ حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

ويمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فعاليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

وشددت «الدفاع المدني» على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافة إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات الإخلاء من المنزل في أسرع وقت، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية.