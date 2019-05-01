المدينة المنورة تستقبل «رمضان» بخطط رقابية مكثفة

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، بمشاركة البلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات والمراكز، استعداداتها لتنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة، تأهبًا لشهر رمضان المبارك 1440هـ الذي يتزامن مع بدء إجازة الصيف، بمتابعة وتوجيهات أمين المنطقة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الفرق الميدانية الرقابية تُكثِّف جولاتها على الأسواق التجارية ومطابخ الإعاشة والمطاعم والملاحم ومحلات تقديم الوجبات الغذائية السريعة خلال فترة شهر رمضان المبارك 1440هـ، موضحةً أنّ الهدف من ذلك رفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوَّار مدينة رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

وأضاف البيان أنّه سيتم تنفيذ خطة التفتيش اليومية والزيارات المجدولة على مختلف الأنشطة الغذائية وفق برنامج مبني على درجة خطورة الأنشطة؛ وذلك للتأكُّد من مطابقتها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق نظام الهاسب (نظام تحليل أخطار التلوّث) والأيزو 22000 على المطابخ ومصانع الأغذية والفنادق، بالإضافة إلى تكثيف الجولات على محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة التي يمر بها الزوار إلى المدينة المنورة.

وتُنفِّذ الفرق الميدانية لأعمال النظافة، وفق البيان، الخطط التشغيلية المعتمدة في الأسواق العامة والأحياء بشكل يومي ومستمر؛ بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي، كما يتم تكثيف أعمال النظافة في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والمواقع التاريخية والغزوات والمساجد التي تشهد كثافةً عاليةً من الزوار خلال فترة موسم شهر رمضان المبارك، كما تتم أعمال المكافحة الوقائية اللازمة حول الحدائق والمساجد، بالإضافة للساحات العامة وإعداد جدول دوري مكثف خلال فترة الموسم بهدف رفع مستوى الإصحاح البيئي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على الصحة العامة للأهالي والزوار .