بالأسماء.. «تعليم المدينة» تعتمد حركة نقل قادة المدارس بمختلف المراحل

اعتمد مدير عام الإدارة التعليمية بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبد الكريم، حركة نقل قادة المدارس، التي شملت نقل وتكليف وإنهاء تكليف 61 قائدًا مدرسيًّا بمختلف المراحل.

ويمكن الاطلاع على الأسماء عبر الروابط الإلكترونية التالية:

حركة نقل واختيار قائدي المدارس الابتدائية (داخل المدينة) للعام الدراسي 1440/1441هـ:

حركة نقل واختيار قائدي المدارس المتوسطة (داخل المدينة) للعام الدراسي 1440/1441هـ:

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حركة نقل واختيار قائدي المدارس الثانوية (داخل المدينة) للعام الدراسي 1440/1441هـ:

في سياق تعليمي آخر، شهد الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم الصحي في بريطانيا؛ لتدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنويًّا الى أفضل المستشفيات البريطانية لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق .

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، والبروفيسور جيد بيرن، مدير التعليم والجودة في إنجلترا؛ لتدريب الأطباء السعوديين على مرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق .

وأوضح الدكتور الحربش أنّ توقيع هذه المذكرة يعتبر نقطة تحول رئيسة في مسار الابتعاث الطبي، مشيرًا إلى أنَّ الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه الوزير ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم.