الأرصاد توجِّه 4 تنبيهات لعدة مناطق حول طقس الأربعاء والخميس

وجَّهت هيئة الأرصاد، اليوم الأربعاء، 4 تنبيهات، محذرةً من استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، بما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، أطلقت الهيئة إنذارًا من هطول الأمطار الرعدية، على المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية والأجزاء المجاورة لها)، لافتة إلى أنَّ بداية الإنذار من الحادية عشرة صباح الأربعاء، وحتى الواحدة من صباح الخميس.

وأشارت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة.

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( تربة، الخرمة، الطائف، ميسان) والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أنَّ هذا الإنذار يبدأ من الـ11 صباح الأربعاء، حتى الواحدة من صباح الخميس.

وفي تحذيرها الثالث، قالت الهيئة: إنَّ منطقة عسير (خميس مشيط، أبها، الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، تثليث) والأجزاء المجاورة وكذلك الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، تشهد هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مشيرةً إلى أنَّ مدة الإنذار تبدأ من الـ11 صباح الأربعاء، وينتهي في التاسعة من صباح الخميس.

وفي إنذارها الرابع، حذّرت الهيئة من تعرُض منطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية) والأجزاء المجاورة لنفس الأحوال الجوية السابقة، من حيث نشاط الرياح السطحية مما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يحدّ من الرؤية الأفقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية متفرقة، موضحة أنَّ فترة الإنذار تبدأ من الثامنة صباح الأربعاء، وحتى الثامنة صباح الخميس.

وحذرت الهيئة، من حالة عدم الاستقرار، التي تؤثر على أجواء المملكة، موضحة أن توقعات الخرائط الجوية والرادار، تُظهر أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية، بسبب مرور جبهات هوائية متسعة النطاق قد تغطي دول بكاملها، وهو ما يحدث للمملكة، عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطي أجواء البلاد بالكامل.