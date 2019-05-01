إنجاز 60% من جسر مشاة طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط

أنجزت أمانة منطقة عسير 60% من مشروع إنشاء جسر المشاة على طريق الملك فهد السريع مقابل الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

واعتمدت الأمانة في مشروعها على تطبيق جودة المعايير و سعة الطريق التنظيمية، وسرعة المركبات فيه وحركتها، إضافة الى وجود الاحياء السكنية .

و يتكون المشروع من مسارين للمشاة في كل اتجاه بتكلفة بلغت 3.427.280 مليون ريال .

هذا و قد انتهت أعمال الخرسانة بكامل المشروع من قواعد وأعمدة وبلاطات خرسانية، إلى جانب أعمال الدفن أسفل الجسر.