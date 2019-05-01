واعتمدت الأمانة في مشروعها على تطبيق جودة المعايير و سعة الطريق التنظيمية، وسرعة المركبات فيه وحركتها، إضافة الى وجود الاحياء السكنية .
و يتكون المشروع من مسارين للمشاة في كل اتجاه بتكلفة بلغت 3.427.280 مليون ريال .
هذا و قد انتهت أعمال الخرسانة بكامل المشروع من قواعد وأعمدة وبلاطات خرسانية، إلى جانب أعمال الدفن أسفل الجسر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 60% من جسر مشاة طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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