السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يشهد حفل تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية



بريدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لكليات بريدة اليوم، حفل تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية، وذلك بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة كليات بريدة الأهلية قدمها رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله الشتيوي، رحب في مستهلها بسمو أمير منطقة القصيم لرعايته حفل التخرج ودعمه لمناشط الكليات، مهنئًا الطلاب بتخرجهم، محفزهم على مواصلة رحلة النجاح.

وقال الدكتور الشتيوي للطلاب: إنهم أمام استحقاقات وفاءٍ وعرفان لوالديهم وأسرتهم بالحب والامتنان وحسن السيرة، ولوطنهم وقيادتهم بأن يكونوا عاملًا من عوامل البناء والاستقرار والتنمية، وأن يعيشوا المسؤولية وروح المواطنة من خلال المشاركة للتنمية والبناء لهذا البلد المعطاء، حيث أنهم محظوظون بأن يكونوا جزءًا من هذه المرحلة لرؤية المملكة 2030"، مشيدًا بالعطاء الذي قدمه العضو المؤسس إبراهيم الغصن "رحمه الله".

إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "أفاق الطموح" يتحدث عن كليات بريدة الأهلية وما تقدمه للطلاب، تلاها كلمة المؤسسين ألقاها سعد العبيدان، نوه فيها بدعم القيادة لقطاع التعليم، لافتًا إلى أن رؤية المملكة 2030 والدعم غير المحدود للتعليم أصبح أكثر حضورًا وأدق معيارًا، مشيرًا إلى أن عماد كل أمة هو شبابها الذين عليهم بعد الله المعول والمعتمد.

وأكد العبيدان أنه من ضمن مناشط الكليات تبيان المواطنة ألحقه في نفوس الطلاب بأيسر طريقة وأسهل أسلوب، مهنئنًا الخريجين بهذا التخرج ليحققوا الرؤية ويتنافسون في سوق العمل للمساهمة في بناء الوطن ودفاعًا عنه ورسمًا لمستقبله، مظهرًا امتنان وعرفان الكليات بما قدمه شهداء الواجب للحفاظ على الأمن، لافتًا الأنظار إلى أن مشاركة الكليات تقدم منح مجانية لأبناء شهداء الواجب.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج أسامة الفلاج، أثنى خلالها على رعاية سمو أمير القصيم لحفل تخرجهم، مقدمًا جزيل الامتنان والتقدير لأولياء أمورهم على دعمهم لهم خلال مسيرتهم التعليمية، ولأساتذة الكليات على توجيههم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من النجاح، مؤكدًا أنهم سيكونون سواعد بناء لخدمة وطنهم المعطاء.

ثم توالت فقرات الحفل بأوبريت "نحمي أمننا"، كما استعرضت مسيرة الخريجين أمام سموه.

وفي ختام الحفل تسلّم سمو أمير منطقة القصيم درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من رئيس مجلس إدارة الكلية الدكتور عبد الرحمن الشتيوي.

// انتهى //

13:55ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يشهد حفل تخرج طلاب كليات بريدة الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.