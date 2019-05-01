السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الاستشارية النسائية



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية النسائية في المنطقة، بحضور رئيسة اللجنة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي، وعضوات اللجنة.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع أن تشكيل هذه اللجنة جاء لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور المرأة، وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة، وإعطاء المرأة دور أكبر، وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كل المجالات، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية.

وقدمت رئيسة اللجنة وعدد من العضوات عرضاً لاستراتيجية وخطة اللجنة في المرحلة القادمة واستمعن إلى توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حيالها.

كما بحث الاجتماع المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة في إطار الأنظمة والتعليمات، إضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

حضر الاجتماع مستشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حسن الجاسر.

// انتهى //

13:53ت م

0091



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الاستشارية النسائية في المنطقة، بحضور رئيسة اللجنة الدكتورة نورة بنت عبدالله العصيمي، وعضوات اللجنة.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية الاجتماع أن تشكيل هذه اللجنة جاء لمواكبة رؤية المملكة 2030، التي أعطت حيزًا كبيرًا من اهتماماتها للمرأة السعودية ، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30%، وشغلها لمواقع قيادية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز دور المرأة، وبذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة، وإعطاء المرأة دور أكبر، وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في كل المجالات، بما يتوافق مع الثوابت الإسلامية.وقدمت رئيسة اللجنة وعدد من العضوات عرضاً لاستراتيجية وخطة اللجنة في المرحلة القادمة واستمعن إلى توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حيالها.كما بحث الاجتماع المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة في إطار الأنظمة والتعليمات، إضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية.كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.حضر الاجتماع مستشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حسن الجاسر.// انتهى //13:53ت م0091

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.