السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مدير تعليم الحدود الشمالية بمناسبة انتهاء تكليفه



عرعر 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد القريشي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه مديراً للتعليم.

وقدم سموه شكره لمدير عام تعليم الحدود الشمالية السابق، متمنياً له التوفيق والسداد.

من جهته أعرب عبدالرحمن بن سعد القريشي باسمه واسم منسوبي التعليم وطلابه وطالباته عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الحدود الشمالية على ما يقدمه لإدارة التعليم من دعم واهتمام ورعاية.

وفي نهاية الاستقبال كرم سموه القريشي بهذه المناسبة.

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13:42ت م

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