

أبها 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، مجموعة من البرامج الإثرائية الصيفية لرعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ودعا مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطلاب والطالبات إلى المشاركة في البرامج الصيفية التي تشمل برنامج البحث العلمي الذي تنفذه الإدارة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرامج مركز عسير العلمي الممتدة على مدار الصيف، إضافة إلى أربع مشاركات في برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة " التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، وأشار الجوني إلى إمكان المستهدفين والمستهدفات التسجيل في البرامج من خلال الرابط : www.mawhiba.org/Ar/programs/enrichment/local/Pages/default.aspx.

// انتهى //

13:30ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم عسير ينظم "برامج صيفية" لموهوبي وموهوبات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.