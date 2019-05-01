السعودية اليوم / وزير الخدمة : تكريم الكفاءات الإدارية بدول الخليج مبادرة رائعة لدعم العطاء ويمثل تقديراً أدبياً رفيعاً



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بوسام المجلس للخدمة المدنية والتنمية الإدارية, يعد بادرة تقدير كبيرة ودعماً واضحاً لروح الإبداع والعطاء التي تميزت بها تلك القيادات الإدارية في منظومة عملها بمجال الخدمة المدنية وحقل التنمية الإدارية بدول

وأضاف معاليه خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة العمانية مسقط, أن تكريم تلك الشخصيات يعد تكريماً لكافة منسوبي الخدمة المدنية والعاملين مجال التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لما لهذه البادرة من قيمة معنوية عالية وتقدير أدبي رفيع لمن ساهموا في دفع عجلة التنمية الإدارية والارتقاء بواقعها في منظومتنا الخليجية، ما جعلها تصل إلى المستوى المطلوب من المهنية والإنجاز الذي يحاكي التجارب الرائدة على المستوى العالمي.

وأشاد معالي وزير الخدمة المدنية بجهود التنسيق والتعاون الدائم بين وزارات وأجهزة الخدمة المدنية لدول المجلس، وما يرجى منه لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وآمالهم في تحقيق التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ دعائم بناء المستقبل بها واستشرافه للأجيال القادمة، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى التنمية الإدارية التي ستساهم بإذن الله في توجيه الكثير من الاهتمام نحو الاستثمار في رأس المال البشري.

يذكر أن انطلاق أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي كان قد سبقه انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث والعشرون لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المجلس حيث تناولت أجندة الاجتماع عدة ملفات كان في مقدمتها مناقشة تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم من خلاله تكريم ثلاثون شخصية إدارية بواقع خمسة مكرمين من كل دولة.

كما تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن فريق العمل المعني بإعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدرية ومسميات الهياكل التنظيمية بهدف توحيد المصطلحات الإدارية والمسميات للهياكل في دول المجلس، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج فريق عمل إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. كما استعرض النقاش أيضاً مذكرة الأمانة بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية التي تنطلق من وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

// انتهى //

13:30ت م

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الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسأكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بوسام المجلس للخدمة المدنية والتنمية الإدارية, يعد بادرة تقدير كبيرة ودعماً واضحاً لروح الإبداع والعطاء التي تميزت بها تلك القيادات الإدارية في منظومة عملها بمجال الخدمة المدنية وحقل التنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي وأضاف معاليه خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة العمانية مسقط, أن تكريم تلك الشخصيات يعد تكريماً لكافة منسوبي الخدمة المدنية والعاملين مجال التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لما لهذه البادرة من قيمة معنوية عالية وتقدير أدبي رفيع لمن ساهموا في دفع عجلة التنمية الإدارية والارتقاء بواقعها في منظومتنا الخليجية، ما جعلها تصل إلى المستوى المطلوب من المهنية والإنجاز الذي يحاكي التجارب الرائدة على المستوى العالمي.وأشاد معالي وزير الخدمة المدنية بجهود التنسيق والتعاون الدائم بين وزارات وأجهزة الخدمة المدنية لدول المجلس، وما يرجى منه لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وآمالهم في تحقيق التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ دعائم بناء المستقبل بها واستشرافه للأجيال القادمة، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى التنمية الإدارية التي ستساهم بإذن الله في توجيه الكثير من الاهتمام نحو الاستثمار في رأس المال البشري.يذكر أن انطلاق أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي كان قد سبقه انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث والعشرون لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المجلس حيث تناولت أجندة الاجتماع عدة ملفات كان في مقدمتها مناقشة تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم من خلاله تكريم ثلاثون شخصية إدارية بواقع خمسة مكرمين من كل دولة.كما تم مناقشة مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن فريق العمل المعني بإعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدرية ومسميات الهياكل التنظيمية بهدف توحيد المصطلحات الإدارية والمسميات للهياكل في دول المجلس، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج فريق عمل إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. كما استعرض النقاش أيضاً مذكرة الأمانة بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية التي تنطلق من وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.// انتهى //13:30ت م0081

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.