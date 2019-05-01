السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف استقبال المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة



مكة المكرمة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

هيأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف استقبال المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، زُوِّدَت بمسارات خاصة لسيارات النقل الجماعي و سيارات الأجرة.

وتبلغ مساحة تلك المواقف نحو 1.500 مليون متر مربع وتستوعب أكثر من 45 ألف سيارة، حيث وفرت مرافق خدمات عامة داخل المواقف من دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص أن الأمانة جهزت مختلف المرافق العامة والخدمات البلدية لاستقبال أعداد المعتمرين والزوار المتزايدة خلال هذا الشهر الكريم، مبينًا أن الأمانة هيأت جميع المرافق الخدماتية منذ وقت مبكر، حيث شكلت عددًا من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق ولتكون في أتم الجاهزية خلال الموسم.

وبين أن الأمانة جهزت مواقف النقل العام حول المسجد الحرام ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة التي يتم فيها حجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة وهي موقف سيارات طريق "مكة المكرمة - جدة" السريع وموقف سيارات طريق "مكة المكرمة – المدينة المنورة" السريع وموقف سيارات طريق "مكة المكرمة - الطائف" وموقف سيارات طريق "مكة المكرمة - الليث" وموقف سيارات طريق "مكة الكرمة - الطائف" السيل، إضافة إلى موقف منطقة الرصيفة ومنطقة الشهداء وموقف القشلة ومواقف العزيزية والمواقف على طريق الملك عبد العزيز بمشعر منى.

وأشار إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات لتهيئة وتجهيز تلك المواقف لاستقبال جموع السيارات خلال موسم رمضان التي يتزايد خلاله توافد الزائرين، وتمشيًا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة خلال هذه الفترة حيث هيأت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية.

وأوضح المهندس القويحص أن الأمانة تولي عناية تامة بهذه الموقف نظرًا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف على مدار الساعة خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات للزوار لتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

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13:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.