السعودية اليوم / "تعليم ينبع" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



ينبع 26شعبان 1440هـ الموافق 01مايو 2019م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439 - 1440هـ، مثمنًا للمساعد للشؤون المدرسية وقسم شؤون المعلمين الجهود المبذولة لإصدار الحركة، متمنيًا للمعلمين والمعلمات التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

وكشف مدير شؤون المعلمين بتعليم ينبع باسم الأحمدي أن عدد المتقدمين للحركة هذا العام بلغ 1235 معلمًا ومعلمة، وتمّت تلبية رغبة 345 معلمًا ومعلمة، موضحًا أن عدد المتقدمين من المعلمين 585 معلمًا، تمت تلبية رغبة 133 معلمًا، بنسبة 22.74%، بينما كان عدد المتقدمات من المعلمات 650 معلمةً، وتمّت تلبية رغبة 212 معلمةً بنسبة (32.62 %).

وأبان الأحمدي بأنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاطلاع على نتيجة الحركة الداخلية عبر حساب المعلمة والمعلمة في نظام نور.

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13:28ت م

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