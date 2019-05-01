السعودية اليوم / وفد من برنامج الغذاء العالمي يزور مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش في اليمن



المكلا 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

زار وفد من برنامج الغذاء العالمي في مدينة المكلا أمس، مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش في اليمن.

وأطلع الوفد الزائر على أبرز أنشطة المشروع التي عمل على تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

واستعرض مدير مشروع تحسين سبل العيش في اليمن المهندس هادي باجبير شرحًا مفصلاً عن المشروع وقطاعاته المختلفة، والآليات التي اعتمدها في اختيار المستفيدين، وتحديد مناطق الاحتياج، ومدى الاهتمام الذي حققه على المستويين المحلي والدولي.

وقدم ضابط القطاعات بالمشروع نبذة مختصرة عن القطاعات الثلاثة الرئيسة للمشروع وهي قطاع النقد مقابل العمل، والقطاع السمكي والزراعي، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، موضحًا نسبة الاحتياج الكبيرة في المحافظات المستهدفة.

// انتهى //

13:13ت م

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