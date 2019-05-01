السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يشهد حفل "بوابة المستقبل" ويكرم المتميزين



عنيزة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

شهد مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد سليمان الفريح اليوم، حفل تكريم المنسقين وقادة المدارس والطلاب والطالبات المتميزين في مدارس "بوابة المستقبل"، الذي أقيم بالتعاون مع شركة "تطوير" لتقنيات التعليم.

وتضمن الحفل كملة لفريق التحول لبوابة المستقبل ألقتها المعلمة سمر العتيبي أكدت فيها أن مدارس بوابة المستقبل قدمت نقلة نوعية للتعليم في مدارس عنيزة من خلال التحول الرقمي الذي يهدف لتسريع طريقة العمل اليومية، وذلك باستغلال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة، مشيرة إلى أنه وبفضل من الله تم خلال سنتين إكمال المرحلتين المتوسطة والثانوية من المدارس للبنين والبنات.

من جانبه عبر مدير تعليم عنيزة عن شكره لجميع المتميزين في بوابة المستقبل لمدارس البنين والبنات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيداً بتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، التي تنعكس مخرجاتها على أبناءنا وبناتنا الطلاب.

يذكر إدارة تعليم عنيزة كانت قد أكملت مؤخراً تطبيق بوابة المستقبل، التي تعد أحد مبادرات وزارة التعليم لتحول الوطني 2020 للتحول الرقمي، على جميع المدارس المتوسطة والثانوية البنين والبنات بواقع 76 مدرسة.

وتهدف المبادرة لنقل التعليم من البيئة التقليدية إلى البيئة التي تصبح فيها التقنية مدمجة كليا بعمليات التعليم والتعلم التفاعلي، حيث تم تدريب جميع العاملين بالمدارس على البوابة عبر سلسلة من البرامج الوزارية لمسؤولي التحول والمعلمين وقادة ووكلاء ومرشدي المدارس.

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13:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.