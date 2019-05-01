السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير دوريات الأمن بالمملكة



جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بالمملكة اللواء عبدالعزيز المسعد, يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، ومدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر الشريف.

وأشاد سموه خلال اللقاء بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية, مثمناً جهودهم والنتائج الإيجابية الملموسة في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن.

من جانبه عبر اللواء المسعد عن سعادته بلقاء الأمير مشعل بن ماجد وتوجيهات سموه السديدة, مؤكداً أن رجال دوريات الأمن على أهبة الاستعداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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13:08ت م

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