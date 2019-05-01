السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,450 سلة غذائية في ولاية غرب كردفان



غرب كردفان 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,450 سلة غذائية في حي أبورنات وحي الصفا بمحلية النهود التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، يستفيد منها 7,250 فردًا. ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

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13:05ت م

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