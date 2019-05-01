شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تعلن أوقات العمل في رمضان : 5 ساعات يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-01 الخدمة المدنية تعلن أوقات العمل في رمضان : 5 ساعات يوميًا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأربعاء، أوقات العمل في شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440.

وأوضحت الخدمة المدنية أن ساعات العمل في رمضان 5 ساعات يوميًا تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم 25 رمضان.









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