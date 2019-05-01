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حريق في مستودعين متجاورين بحي بدر والمدني يتدخل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر.
وأوضح المدني أن الحريق لم يُسفر عن وقوع أية إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق وإخماده بخراطيم المياه والآليات.
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