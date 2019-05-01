حريق في مستودعين متجاورين بحي بدر والمدني يتدخل

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر.

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وأوضح المدني أن الحريق لم يُسفر عن وقوع أية إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق وإخماده بخراطيم المياه والآليات.