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حريق في مستودعين متجاورين بحي بدر والمدني يتدخل

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2019-05-01

حريق في مستودعين متجاورين بحي بدر والمدني يتدخل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين متجاورين في حي بدر.

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وأوضح المدني أن الحريق لم يُسفر عن وقوع أية إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق وإخماده بخراطيم المياه والآليات.





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