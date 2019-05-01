شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تكشف ساعات العمل في رمضان وبداية إجازة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن أوقات العمل في شهر رمضان المبارك ستكون 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 10 صباحا، حتى 3 مساء.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة لعيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم 25 من شهر رمضان.