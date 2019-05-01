شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفواج الأمنية» تنطلق في مهامها بـ«نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

‏باشرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية مهامها الأمنية في منطقة نجران، لمساندة القطاعات الأمنية بالمنطقة لتكتمل منظومة الافواج في الحد الجنوبي، بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الدكتور فهد بن سعيد القحطاني.

وتعد قوات الأفواج الأمنية المنظومة الأحدث بوزارة الداخلية، تقوم على تنفيذ أداور هامة في مساندة أولى لقوات حرس الحدود بالمناطق الجنوبية من المملكة، وتختص في تنفيذ المهام الأمنية بالمناطق الجبلية والأودية السحيقة، وتعمل وفق خطة استراتيجية معتمدة لنشر دورياتها في كافة المناطق الجبلية والأودية بالمناطق الجنوبية من المملكة.

وكشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الدكتور فهد القحطاني لـ "الخليج 365": أن القوة انطلقت في مهامها في منطقة نجران، مما يعزز الجهود الأمنية في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر حدود المملكة الجبلية مع اليمن الشقيق، مضيفاً بإن القوة ستساهم في المحافظة بمراقبة المسالك والدروب الوعرة بجبال فيفاء، وإقامة مراكز للضبط الأمني لمتابعة وضبط المهربين والمتسللين.

وأضاف القحطاني لعكاظ الافواج الأمنية باشرت مهامها الأمنية في منطقتي جازان وعسير، وتم ضبط العديد من المخالفات الأمنية، وتم القبض على (27645) مخالفاً، وفي قضايا أمنية مختلفة وكذلك من مخالفي نظام الاقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك منذ 1439/7/26هـ وحتى 1440/8/14هـ، كما نجحت في ضبط كميات من الأسلحة والمخدرات تم إحالتها لجهات الاختصاص.

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وأشار اللواء فهد الحارثي أن مهام الافواج الأمنية ممتدة بمناطق عملياتها الحدودية بالمناطق الجنوبية بعسير وجازان ونجران وتحديدا بالمحافظات الحدودية، ومن مهامها أيضاً المساندة للقطاعات الأمنية في المناطق الداخلية وفق متطلبات الموقف، وعندما يصدر التوجيه بذلك من صاحب الصلاحية.

وشدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة والتي تنظم حمل السلاح ودوريات الأفواج الأمنية من مهامها ضبط من يخالف النظام، ‏ومن ضُبط ‏ ‏وهو يحمل سلاح بدون تصريح يخول له حمله، سيتم ضبطه وتسليمه للجهات الأمنية المعنية لمعاملته وفق النظام.

وأوضح القحطاني: أن وزارة الداخلية سبق وأن أعلنت عن إتاحة الفرصة للمواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر غير نظامية، ولا زالت الفرصة سارية المفعول، بل وسهلت إجراءات الحصول على التصاريح من خلال نظام «ابشر»، وعلى هذا الأساس سيتم معاقبة من يضبط بحوزته سلاح غير نظامي.

هذا ودشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء د. فهد بن سعيد القحطاني، انطلاق دوريات قوة الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في جميع المواقع بالمنطقة في حفل أقيم بهذه المناسبة حضره عدد من القيادات بالمنطقة.

بعد ذلك انطلقت دوريات الافواج الأمنية بمنطقة نجران واستلام مواقعها في المنطقة كدوريات مساندة للقطاعات الامنية بالمنطقة.