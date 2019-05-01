شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لمواطن أنهى حياة والدته وشقيقتيه بالرصاص.. وحاول الانتحار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بحق/ طارق بن خميس بن محمد آل سوسان (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل والدته فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه «منى ودلال» (سعوديات الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليهن ما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بمدينة نجران بمنطقة نجران.
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