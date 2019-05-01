وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة البيوت النموذجية للأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة "البيوت الاجتماعية" ضمن مبادرات بناء وتمكين، والتي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة.

وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع كافة فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

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وجاءت هذه المبادرة إكمالاً لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويساهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.

وسوف يطلق المشروع في مرحلته الأولى عشرة بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم، وقد حرصت الوزارة وباهتمام بالغ على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم كافة الدعم المطلوب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسوف يتم استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعاً في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.

وأكدت الوزارة على استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضع في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.