مصادر «عاجل»: إصابة طالب سعودي في حادث إطلاق نار بجامعة أمريكية

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن إصابة طالب سعودي في حادثة إطلاق نار داخل حرم جامعة «شارلوت» بولاية نورث كارولينا الأمريكية، فيما أسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.
وأوضحت المصادر أن الطالب السعودي (الذي تحتفظ «عاجل» باسمه) تعرض لإصابة في قدمه، ويرقد حاليًّا في مستشفى «شارلوت» وحالته مستقرة ولله الحمد.
وأوضح طلاب سعوديون لـ«عاجل» أنه أثناء وقوع حادث إطلاق النار وصل إلى أجهزة طلاب الجامعة، خلال تلقيهم المحاضرات الدراسية، تنبيه من نظام الطوارئ بوجود حالة إطلاق نار، فيما نجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويدعى «تريسيان تيريل» بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ونشر مغرد كان موجودًا في وقت الحادث، عدة صور عبر حسابه في «تويتر» لواقعة إصابةٍ زعم أنها تعود إلى الطالب السعودي، وأنه تعرض لطلقة في الجانب الأيمن من بطنه.
وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر «تويتر» أنه تم إغلاق الجامعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.