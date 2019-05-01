“تذبذب الجنيه الاسترليني” أعرف الآن سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 1 مايو 2019...

استقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك لمعظم العملات وأبرزها الورقة الخصراء، بينما استمر تذبذب عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني داخل المصارف والبنوك المصرية، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم بعرض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وأيضاً سعر صرف بعض العملات الآخري .

جاءت أسعار صرف العملة الأمريكية اليوم الأربعاء 1-5-2019 كالتالي:

حيث شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم استقراراً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 17.12 جنيها للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

17.11 جنيه للشراء.

17.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

17.12 جنيه للشراء.

17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

17.12 جنيه للشراء.

17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء.

17.22 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم الأربعاء 1-5-2019

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه حالة من الاستقرار ، والذي جاء سعر صرفه خلال تعاملات اليوم الخميس 19.13 جنيه للشراء، 19.27 جنيه للبيع، وفقاً لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 1-5-2019

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، وجاء طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي في سعر إغلاق تعاملات الأمس، سجل الجنيه الاسترليني 22.13 جنيه للشراء، و 22.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-5-2019

شهد أيضاً سعر صرف الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، ووفقاً لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2019

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري 56.23 جنيه للشراء، 56.60 جنيه للبيع .