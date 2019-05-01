“كشف درجات الطلاب” رابط مباشر NOOR برقم الهوية .. نتائج نور 1440 للمرحلة الابتدائية...

يستعلم الآن عبر رابط مباشر مخصص للاستعلام عن نتائج نور 1440 للمراحل التعليمية، من خلال رابط مباشر نظام نور الالكتروني noorresults.moe.gov.sa برقم الهوية فقط للطالب أو الطالبة المستعلم عن نتائجها، المخصص من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك للمدارس التي انتهت من رصد الدرجات بموقع نور، ونهنئ الطلبة والطالبات بالنجاح، ونقدم لكم رابط الاستعلام عن كشف درجات نور برقم الهوية 1440 هـ، عبر موقع عرب نيوز، ونقدم لكم خطوات الاستعلام.

نتائج نور 1440 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة

برقم الهوية الوطنية فقط يتم الدخول على نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، في المراحل التي انتهت اختباراتهم الفصلية للفصل الدراسي الثاني، ويمكن استخراج نتيجة طلاب السعودية برقم حساب ولي الأمر الذي يتم الحصول عليه من المدرسة.

رابط نتائج نور الالكتروني

من الرابط السابق يستعلم عن النتيجة برقم الهوية، وكتابة رمز التحقق كما يظهر بالصورة التالية، وسوف يظهر كشف درجات الطلاب التي أعلنت نتائجهم ورفعت بالموقع الالكتروني، وقد هنأت وزارة التعليم السعودية الطلاب بالنجاح.

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رابط الاستعلام باسم المستخدم

من خلال الدخول على نظام نور noor 1440، يتم استخراج النتائج باتباع الآتي:

كتابة اسم المستخدم

وكلمة السر

ورمز التحقق

كما يظهر لكم من بيانات يتطلب إدخالها قبل الضغط على تسجيل الدخول،والذي يتم الآن كذلك من خلاله التسجيل في رياض الأطفال 1440 بالسعودية.