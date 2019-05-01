، خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية على كأس الملك غدًا ،

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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء غدٍ الخميس، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ، التي ستقام بين فريقي التعاون والاتحاد، وتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني؛ وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه أبناءه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.
وقال: الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي، دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع؛ ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محلياً وخارجياً.
وأضاف: هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز.
وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنياً أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.
خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية على كأس الملك غدًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-01
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء غدٍ الخميس، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ، التي ستقام بين فريقي التعاون والاتحاد، وتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني؛ وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه أبناءه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.
وقال: الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي، دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع؛ ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محلياً وخارجياً.
وأضاف: هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز.
وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنياً أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
12:30 PM
بين التعاون والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء غدٍ الخميس، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ، التي ستقام بين فريقي التعاون والاتحاد، وتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني؛ وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه أبناءه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.
وقال: الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي، دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع؛ ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محلياً وخارجياً.
وأضاف: هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز.
وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنياً أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.
، خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية على كأس الملك غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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